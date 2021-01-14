عاجل: 63 وفاة و2327 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الخميس، أنه تم بتاريخ 13 جانفي الجاري، وإلى غاية الساعة 11.00 مساء، تسجيل 63 حالة وفاة جراء فيروس كوفيد ـ19، وبذلك يرتفع العدد الجملي للوفيات إلى 5478 وفاة، منذ مارس الماضي.

وجاء في البلاغ ذاته أنه تم أيضا تسجيل 2327 إصابة جديدة بفيروس كورونا عقب إجراء 7137 تحليلا مخبريا.

وبلغ عدد المتعافين 124 ألفا و610 أشخاص بعد تعافي 1835 مصابا، وذلك من بين 170 ألفا و895 شخصا حاملا للفيروس.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه يتم حاليا التكفل ب1844 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، مشيرة إلى أن 363 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 123 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا قد أعلنت أول أمس الحجر الصحي الشامل من 14 إلى 17 جانفي الجاري وتعليق كافة الدروس بالمدارس والمعاهد ومؤسسات التكوين ومؤسسات التعليم العالي إلى غاية يوم 24 جانفي الحالي.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.