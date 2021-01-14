المنستير: الوضعية الوبائية بالولاية خطيرة وتقليص في حركة وسائل النقل بنسبة 85 في المائة

أكد والي المنستير، أكرم السبري، في تصريح اليوم الخميس ل”وات”، أن “الوضعية الوبائية بولاية المنستير خطيرة، وتعد من أخطر الوضعيات على مستوى مختلف الولايات، إذ أن عدد الإصابات بالجهة مرتفع جدّا، وكذلك عدد الحالات التي تستوجب الإيواء”، موضحا أنه سيتم خلال الأسبوعين القادمين التطبيق الصارم للبروتوكولات الصحية للمحافظة على وضع وبائي مستقر في الجهة، وللتقليص من خطورة الوضعية الوبائية الحالية.

وأفاد الوالي بأنّه وقع التخفيض في وسائل النقل تقريبا بنسبة 80 في المائة أو 85 في المائة، وسيقع الاقتصار على نقل الأعوان النظاميين وأعوان الصحة، وسيكون تنقل الأشخاص والعربات فقط للضرورة القصوى والطارئة وبتراخيص فردية ومحدودة في الزمن خلال فترة الحجر الصحي الشامل، مؤكدا أنّه سيتم تطبيق القانون بصرامة ضدّ كلّ مخالف لقانون حظر الجولان والحجر الصحي الشامل.

وأوضح أنّ الوحدات الأمنية بالجهة على أتم الاستعداد، إذ عقدت أمس سلسلة من الجلسات على مستوى إقليم الأمن الوطني وإقليم الحرس الوطني بالتنسيق مع المؤسسة العسكرية وهناك خطة أمنية جهوية مضبوطة من كافة الوحدات الأمنية للحرص على فرض حظر التجول بداية من الساعة الرابعة مساء اليوم وبداية من الساعة الثامنة مساء بداية من يوم 18 جانفي الجاري، وللحرص كذلك على تطبيق الحجر الصحي الشامل.

وأضاف أكرم السبري أنّه بالتوازي مع الخطة الأمنية ستكون هناك حملات أمنية تستهدف بعض الأماكن التي تتوفر بشأنها معلومات حول وجود تجمعات أو محلات مفتوحة للعموم بغير ترخيص أو من غير المحلات المخولة، إذ تبقي مفتوحة فقط محلات المواد الغذائية والأسماك والدواجن والقصابين والخضر والغلال والصيدليات والمؤسسات الصحية.

ودعا الوالي كافة المواطنين بولاية المنستير إلى ضرورة تأجيل كلّ الالتزامات العائلية والشخصية خلال فترة الحجر الصحي الشامل وحظر الجولان.

من ناحيته، أفاد المدير التجاري لوحدة أحواز مترو الساحل، محمّد الصغير، اليوم “وات”، بأنّه وقع التقليص في عدد الرحلات وتغيير توقيت مترو الساحل خلال أيام الحجر الصحي الشامل واحتراما لحظر الجولان لتأمين قطارات صباحية خاصة لأعوان السلك النشيط والصحة وللذين لديهم تراخيص للتنقل.

وينطلق أوّل قطار من المهدية في اتجاه المنستير وسوسة على الساعة السادسة و45 دقيقة وأوّل قطار ينطلق من المنستير في اتجاه سوسة على الساعة السادسة و20 دقيقة وأوّل قطار ينطلق من سوسة في اتجاه المنستير وسوسة على الساعة السادسة صباحا.

ويغادر آخر قطار من المنستير في اتجاه المهدية حوالي الساعة الثانية والنصف بعد الزوال وآخر قطار من المنستير نحو سوسة حوالي الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال. وبيّن أنّه تم اليوم تسجيل تأخير في حركة مترو الساحل بسبب انقطاع في التيار الكهربائي، ولذلك تأخر انطلاق آخر قطار من المنستير نحو سوسة إلى ما بعد الساعة الرابعة مساء.

ووقع كذلك التقليص في سفرات الحافلات، حيث تنطلق أوّل سفرة للحافلات من المحطة الرئيسية لشركة النقل بالساحل بالمنستير في اتجاه سوسة والمهدية ومدن ولاية المنستير على الساعة السادسة صباحا، في حين تكون آخر سفرة على الساعة الثالثة بعد الزوال، وفق ما ذكره ل”وات” مساء اليوم، نائب رئيس مركز المحطة الرئيسية بالمنستير لشركة النقل بالساحل، زهير المحرزي.

وكان المنسق العام للمراكز الوطنية لفيروس كورونا المستجد، شوقي لوصيف، أفاد “وات” بشأن تطور الوضع الوبائي بالجهة، بأنّ الإصابات المسجلة في العديد من المعتمديات بالجهة فاقت 400 إصابة وحتى 500 إصابة لكلّ 100 ألف ساكن، وبأنّ نسبة الإصابة بلغت حوالي 30 في المائة في الجهة. وقال إنّ معدل الوفيات منذ الأسابيع الثلاثة الفارطة يتراوح بين 5 وفيات و9 وفيات يوميا خلال الموجة الثالثة من فيروس كورونا المستجدّ.

ولم يلتزم اليوم البعض من المواطنين المترجلين أو سائقي السيارات بتوقيت حظر الجولان، حسب ما عاينته “وات” على مستوى مدينة المنستير، بل إنّ البعض استغل الفرصة للتنزه ضمن مجموعات.