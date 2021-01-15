“دوك هاوس تونس”: عرض أربعة أفلام تونسية من 15 جانفي إلى 5 فيفري

يقترح برنامج “سيني 9” على جمهور الفن السابع أربعة أشرطة سينمائية سيتم بثها على الفتاة التلفزيونية الخاصة “التاسعة” مساء كل يوم جمعة بداية من اليوم 15 جانفي الحالي إلى 5 فيفري القادم.

وانطلقت هذه البادرة خلال شهر ديسمبر الماضي. وتهدف بالخصوص، وفق منظميها، إلى التعريف بصانعي الأفلام التونسية وبأعمالهم.

ووفق البرنامج الذي أعده المنظمون، سيتابع الجمهور هذه الليلة 15 جانفي، فيلم “رقصة النار (حبيبة مسيكة)” لسلمى بكار، وهو روائي طويل مدته ساعتين تم إنتاجه سنة 1995.

وتدور أحداث الفيلم حول الفنانة حبيبة مسيكة التي تعتبر واحدة من ألمع نجمات عشرينات القرن الماضي. ھي فنانة تونسية متحررة ومتعددة المواھب. واستوحت المخرجة قصة الفيلم من واقع الفنانة وتحديداً السنوات الثلاث الأخيرة من حياتھا بداية من سنة 1927.

وسيكون الموعد في سهرة الجمعة 22 جانفي مع الفيلم الوثائقي “بنات البوكس” للطيفة الدغري وسالم الطرابلسي. ويتابعان من خلاله مجموعة من الفتيات التونسيات اللاتي يعشن في مناطق مھمشة واخترن مزاولة رياضة الملاكمة.

ويتابع جمهور السينما يوم 29 جانفي فيلم “جسد غريب” لرجاء عماري، وهو روائي من إنتاج سنة 2016. وتدور أحداث الفيلم حول الفتاة سامية التي تصل إلى أوربا مثل العديد من المھاجرين غير الشرعيين وذلك خوفا من مطاردة شقيقھا المتطرف لها.

وتختتم سلسلة الجزء الثاني من “سيني 9” يوم 5 فيفري، بعرض الفيلم الوثائقي “جمل بروطة” للمخرج حمزة العوني.

ويتابع المخرج في هذا العمل تطور فئة من الشباب داخل دھاليز المجتمع التونسي، يشتغلون في شاحنات التبن.