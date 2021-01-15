رئيس عمادة الأطباء الجزائري يكشف موعد وصول اللقاح الى الجزائر.. وهذه حقيقة اقتسامه مع تونس

أعلن محمد يقاط البركاني رئيس عمادة الاطباء الجزائرية، أنّه من المنتظر أن تصل الدفعة الأولى من اللقاح ضدّ فيروس كورنا المستجد، إلى بلاده خلال الشهر الجاري وتحديدا في الأسبوع القادم.

وأضاف في تصريح لموزاييك اف ام أنّ الدفعة الأولى ستكون في شكل 500 ألف جرعة من اللقاح الروسي، مؤكّدا وجود اتصالات مع الحكومة الصينية أيضا في هذا الإطار.

واعتبر أنّ الوضع الوبائي في الجزائر يشهد تحسّنا، حيث تسجّل البلاد يوميا قرابة 300 إصابة في انخفاض ملحوظ لعدد الإصابات مقارنة بالأشهر الفارطة، حسب قوله، مؤكّدا أنّ الحل الوحيد للقضاء على هذه الجائحة هي المناعة الجماعية عبر التلقيح.

أما بخصوص اقتسام الجزائر لحصتها من لقاح كورونا مع تونس، أكّد البركاني أنّ وزير الصحة أعلم اللجنة العلمية الجزائرية بأنّ هناك طلب من تونس لاقتسام التلاقيح، قائلا في هذا الإطار: “إذا الأمر مقدور عليه فلما لا؟ نحن سنكون مسرورن إذا تجسّد هذا الطلب”.