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القصرين: رصد حالتي وفاة و51 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

2021/01/15 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

رصدت المصالح الصحية بولاية القصرين، مساء أمس الخميس، حالتي وفاة جديدتين جراء الاصابة بفيروس “كورونا”، مما يرفع اجمالي حالات الوفاة بالجهة إلى 192 حالة وفاة .

كما تم رصد 51 إصابة جديدة بالوباء عقب ورود نتائج تحاليل 167 عينة، ليرتفع بذلك عدد الإصابات بالولاية منذ بداية الجائحة الى 4520 إصابة، وارتفعت في المقابل حالات الشفاء الى 3706 حالات فيما بلغت الحالات النشيطة 622 حالة، من بينهم 3 اصابات في صفوف اعوان الحماية المدنية، وفق المدير المدير الجهوي للصحة عبد الغني الشعباني.

وذكر الشعباني في تصريح ل(وات) أن 4 مصابين يخضعون حاليا للتنفس الإصطناعي بقسم إنعاش “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي، فيما يقيم حوالي 26 شخصا اخر بوحدة العزل من بينهم اشخاص لم تصدر بعد نتائج تحاليلهم.

وجدد المسؤول الجهوي دعوته للمواطنين بضرورة التقيد بمقتضيات البرتوكول الصحي وبقواعد حفظ الصحة وعدم الخروج الا للضرورة القصوى نظرا لخطورة الوضع الصحي.

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