يوسف الهاشمي: “لا توجد أسرّة إنعاش شاغرة في المستشفيات التونسيّة”

أكّد يوسف الهاشمي أستاذ جامعي في طب الإنعاش ومدير وحدة كوفيد بمستشفى الحبيب ثامر، اليوم 15 جانفي 2021 ، أنّ عدد أسرّة الإنعاش في الوضع العادي غير كاف، فما بالك بوضع الكوفيد؟ موضحا أنّه لا أسرّة إنعاش شاغرة، وهي ممتلئة مائة بالمائة وفق قوله.

وتابع الهاشمي، لدى حضوره في إذاعة “اكسبراس”، أنّ مؤشر أسرّة الإنعاش في تونس ضعيف وليس مقارنة بالبلدان المتقدمة، بل حتى إذا ما قارنّا ببلدان نامية، قائلا: “يجب مراعاة هذا الجيش الأبيض الذي تحطمت نفسيته وتأثر، ومنهم من دخل في اكتئاب نتيجة هذه الأوضاع”.

وأشار إلى أنّه لا يعتقد أنّه يمكن المواصلة على هذا النحو أكثر، معتبرا أنّ الوضع الوبائي رهين احترام البروتوكول الصحي، كما تلعب العوامل المناخية دورا هاما، فهذا وقت انتشار العدوى وفق وصفه.

وشدّد يوسف الهاشمي على ضرورة غلق كل الفضاءات التي بها تجمّعات إذا أردنا إحاطة أشدّ بالفيروس بما أنّ أماكن الاكتظاظ تعرف نسبة عدوى مرتفعة، قائلا: “الإمكانيات غير كافية في ظل غياب استراتيجية واضحة بين ما نحتاجه على أرض الواقع والإمكانيات المراد توفيرها، فضلا عن البيروقراطية في وزارة الصحة”.