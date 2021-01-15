توزر: تسجيل حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” ليرتفع اجمالي الوفيات الى 74 حالة

سجلت مدينة نفطة في ولاية توزر مساء أمس حالة وفاة بسبب الإصابة بفيروس “كورونا” ليرتفع اجمالي الوفيات في الجهة منذ بداية انتشار الوباء الى 74 حالة، وفق رئيس مصلحة الاعلام والبرامج بالإدارة الجهوية للصحة فؤاد براني.

وذكر ذات المصدر أن المصالح الصحية تلقت مساء أمس نتائج 78 تحليلا مخبريا لعينات رفعت لمشتبه بحملهم للفيروس من مدينة نفطة لتكشف عن تسجيل 36 إصابة جديدة بهذه المدينة، فيما ينتظر أن تصدر باقي نتائج التحاليل المرفوعة في باقي مناطق الولاية

وأوضح أن حالات التعهد بمرضى “كوفيد 19” انخفضت الى 15 حالة موزعة الى حالة واحدة مقيمة في قسم الإنعاش الطبي و12 مصابا مقيما في قسم “كوفيد 19” بالمستشفى الجهوي بنفطة والمستشفى المحلي بدقاش و4 في نفس القسم بالمستشفى الجهوي بتوزر.

وكانت الإدارة الجهوية للصحة نشرت على صفحتها الرسمية تحيينا لعدد الإصابات المسجل يوم 12 من هذا الشهر والذي بلغ 110 حالات من جملة 394 تحليلا، أي بنسبة إصابة في حدود 28 بالمائة.

وأشار المصدر ذاته الى أن المصالح الصحية أنهت حملات التقصي باستعمال التحاليل السريعة حيث تم استخدام قرابة ثلاثة آلاف تحليل سريع وتم تمكين الجهة من 200 تحليل جديد سيخصص فقط للحالات الاستعجالية دون غيرها وستكتفي المصالح الصحية بالتحاليل المخبرية.