من بينها اكثر من 169 الف مخالفة مالية: حصيلة اليوم الاول للحملات الأمنية لمتابعة مدى الإلتزام بإجراءات الحجر الصحي…

أسفرت مجهودات الوحدات الأمنيّة التابعة لوزارة الدّاخليّة، في إطار مساهمتها في المجهود الوطني لمجابهة انتشار فيروس “كورونا” خلال الـ 24 ساعة الماضية على النتائج التالية:

* تحرير 3721 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.

* تحرير 2333 مخالفة حظر جولان.

* تحرير 2378 مخالفة منع التنقل بين الولايات.

* غلق 55 محلات تجاريّة.

* تحرير 3498 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.

علما وأن هذه المجهودات أسفرت منذ انطلاق العمل بهذه الإجراءات بداية من يوم 05 أكتوبر 2020 إلى غاية يوم 14 جانفي 2021 على النتائج التالية:

* تحرير 169860 مخالفة ماليّة لعدم الالتزام بوضع الكمامات.

* تحرير 29046 مخالفة حظر جولان.

* تحرير 18833 مخالفة منع التنقل بين الولايات.

* غلق 918 محلات تجاريّة.

* تحرير 56017 بين محاضر ومخالفات عدم احترام تراتيب حفظ الصحّة.