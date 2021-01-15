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تطاوين: تسجيل 3 وفايات و50 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” خلال اليومين الماضيين

2021/01/15 أخبار, المصدر مع وات, تونس, مجتمع

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال اليومين الماضيين 03 وفيات ناجمة عن فيروس “كورونا” (واحدة في تطاوين الشمالية واخرى في تطاوين الجنوبية وثالثة في غمراسن) وبذلك يرتفع العدد الجملي لضحايا هذا الوباء منذ تفشيه في الجهة الى 116 حالة، 48 منهم في تطاوين الشمالية و27 في غمراسن و25 في تطاوين الجنوبية و06 في بني مهيرة و03 في البئر الاحمر و03 في الصمار وحالتي وفاة في كل من رمادة وذهيبة

كما سجلت الادارة الجهوية للصحة، حسب تحيينها للوضع الوبائي لفيروس “كورونا” اليوم الجمعة 50 اصابة جديدة بالفيروس، 21 منها في تطاوين الشمالية و10 اصابات في تطاوين الجنوبية و09 اصابات في البئر الاحمر و05 اصابات في غمراسن و05 اصابات في رمادة وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات الى 1909 اصابات مؤكدة

ويخضع حاليا 338 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، ويخضع 03 من المصابين للعلاج والمراقبة الطبية بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين و03 مصابين بقسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن ومصاب واحد في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي برمادة، و03 في مستشفيات عمومية ومصحات خاصة خارج الولاية

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