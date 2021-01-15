عاجل: اقرار نظام العمل بالتداول في هذه القطاعات

أعلنت وزارة الوظيفة العمومية، في بلاغ لها اليوم 15 جانفي 2021، أنّه تقرّر العمل بنظام يعتمد فريقين من الاثنين إلى الجمعة بالتناوب يوما بيوم وبالتدوال بين الأعوان بداية من 18 جانفي 2021 إلى غاية 24 جانفي 2021 ويمكن التمديد في هذا النظام أو إيقاف العمل بناء على بلاغات لاحقة، وذلك بالنسبة إلى أعوان الإدارات المركزية والمصالح الخارخية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة الإدراية مع استثناء أعوان قوات الأمن الداخلي والعسكريين وأعوان الديوانة والأعوان العاملين بمؤسسات التربية والطفولة والتكوين والتعليم العالي، والأعوان العاملين بالهياكل والمؤسسات الصحية وكذلك أعوان مختلف الأسلاك بوزارة الصحة.

وأوضحت الوزارة، في بلاغها، أنّه سيتم توزيع الفرق بمقتضى مذكرة عمل داخلية صادرة عن رئيس الهيكل الإداري المعني على ألاّ تقل خطته الوظيفية عن رئيس مصلحة إدارة مركزية أو خطة معادلة، وتلتزم مختلف الإدارات بواجب ضمان استمرارية المرافق العمومية وحسن أدائها وقرّ نظام العمل عن بعد حسب الإمكانيات المتاحة كما يمكن لها الدعوة للعمل الحضوري كلّما استوجبت الحاجة.

وأشارت الوزارة إلى أنّ نظام العمل بالمؤسسات والمنشآت الهيئات العمومية يخضع لقرارات رؤسائها بعد إعلام وزارة الإشراف القطاعي عند الاقتضاء ويمكن باستثناء المؤسسات والمنشآت التي تقدّم خدمات حيوية والمؤسسات العاملة في مجال النقل العمومي والتطهير والتصرف في النفايات والنظافة اعتماد موضوع هذا البلاغ وفق نفس الشروط والاجراءات