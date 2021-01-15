البروصة في اسبوع: “توننداكس” يسجل تراجعا طفيفا بنسبة 4ر0 بالمائة

اختتمت بروصة تونس معاملات الأسبوع الثاني من شهر جانفي (الممتد من 11 الى 15 جانفي 2021) على تراجع طفيف بنسبة 4ر0 بالمائة ليصل مؤشرها المرجعي “توننداكس” الى مستوى 73ر6717 نقطة، بحسب الوسيط بالبورصة “التونسية للايجار المالي”.

واتسمت السوق، خلال هذا الأسبوع، بحجم تبادل ضئيل لم يتجاوز 4ر16 مليون دينار، بمعدل 1ر4 مليون دينار يوميا. وسجلت غياب أي عملية تبادل لكتل من الأسهم، علما أنه تم تقليص حصة يوم الجمعة، نظرا لاقرار الحجر الصحي الشامل لمدة اربعة ايام للحد من انتشار جائحة كورونا.

وتصدرت مجموعة “تواصل القابضة” قائمة الارتفاعات ليرتفع سهمها بنسبة 1ر22 بالمائة (830ر0 د) بحجم تبادل بقيمة 968 الف دينار، كما تموقع سهم “سالكوم” في قائمة الارتفاعات لهذا الاسبوع، ليتطور بنسبة 6ر10 بالمائة (120ر5 د).

في المقابل، شهد سهم الشركة العقارية وللمساهمات تراجعا بنسبة 7ر8 بالمائة (120ر30 د)، وتراجع اداء الشركة السنوي في البورصة بنسبة 17 بالمائة خلال سنة 2020.

ويعد سهم الشركة العالمية لتوزيع السيارات القابضة الاكثر تداولا خلال هذا الاسبوع، لتتطور قيمته بنسبة 6ر3 بالمائة (340ر2 د)، وحشدت الشركة مبادلات بقيمة 3ر2 مليون دينار، اي ما يعادل 2ر14 بالمائة من حجم التبادل الجملي.