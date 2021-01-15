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بنزرت: الاحتفاظ ب8 أشخاص بتهمتي خرق حظر الجولان وتكوين وفاق للاعتداء على الملكين العمومي والخاص بمنزل بورقيبة

2021/01/15 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

تممنت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة الأامن الوطني بمنزل بورقيبة، مساء اليوم الجمعة، من إلقاء القبض على 8 أشخاص بتهمتي خرق قانون حظر الجولان، وتكوين وفاق إجرامي بنية الاعتداء على الملكين العمومي والخاص بمنزل بورقيبة، وفق ما افاد به مراسل “وات”، معتمد منزل بورقيبة، زياد حرز الله.

وأوضح المصدر ذاته أن مجموعة من الأشخاص عمدوا مساء اليوم إلى غلق الطريق على مستوى مدخل مدينة منزل بورقيبة من جهة تونس العاصمة، وإشعال عدد من العجلات المطاطية، وذلك بنية السرقة والاعتداء على المارة، وبالأخص سرقة المستودع البلدي، لكن تدخل المصالح الأمنية حال دون ذلك بعد أن تم إلقاء القبض على 8 أشخاص منهم، تتراوح أعمارهم بين 16و24 سنة.

وأضاف أنه باستشارة النيابة العمومية، أذنت بالاحتفاظ بهم بتهمتي خرق قانون حظر الجولان وتكوين وفاق اجرامي بنية الاعتداء على الملكين العمومي والخاص، بالتوازي مع مواصلة الأبحاث من أجل القاء القبض على كل الأطراف المتهمة.

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