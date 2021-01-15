عاجل: إصابة 4170 شخصا بالكورونا.. في أعلى حصيلة إصابات بالفيروس في يوم واحد

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الجمعة، أنه تم بتاريخ 14 جانفي الجاري، تسجيل 4170 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال يوم واحد، وهي أعلى حصيلة يتم تسجيلها في تونس منذ مارس 2020، وذلك إثر إجراء 15 ألفا و132 تحليلا مخبريا.

ووفق البلاغ ذاته، بلغ عدد المصابين بالفيروس في تونس منذ مطلع مارس الماضي 175 ألفا و065 شخصا. أما عدد الوفيات المسجلة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية فبلغ 50 وفاة، ليصبح العدد الإجمالي للوفيات المبلغ عنها 5528 وفاة منذ انتشار الجائحة.

من جهة أخرى، بلغ عدد المتعافين من الفيروس 125 ألفا و635 شخصا، بعد تعافي 1025 مصابا.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه تم التكفل بـ 7962 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام، في حين يقدر عدد المرضى المقيمين الى حدود أمس الخميس بالمستشفيات والمصحات الخاصة 1860 شخصا، مشيرة إلى أن 369 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 126 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا قد أعلنت قبل يومين الحجر الصحي الشامل من 14 إلى 17 جانفي الجاري وتعليق كافة الدروس إلى غاية يوم 24 جانفي الحالي.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.