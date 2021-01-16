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عاجل: عائلة بن علي تسترجع أموالها المجمّدة بسويسرا بعد أيّام

2021/01/16 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع

أعلنت منظمة “أنا يقظ”، أمس الجمعة، أنّ “أقل من 4 أيام فقط تفصلنا عن آجال التجميد القصوى القانونية لأموال بن علي و أقاربه في سويسرا”.

وأضافت المنظمة، في بلاغ لها، أنّه بانقضاء هاته الآجال ستتمكن عائلة بن علي من رفع التجميد عن هاته الأموال و الأصول وبالتالي استرجاعها دون وجه حق.

هذا و سبق لمنظمة “أنا يقظ” أن دعت الحكومة و رئاسة الجمهورية إلى محاولة إيجاد اتفاق مع السلطات السويسرية لتمديد التجميد والتعجيل في استكمال الملفات المنقوصة؛ التعاون مع السلطات السويسرية لمحاولة استرجاع الأموال قبل رفع التجميد يوم الثلاثاء 19 جانفي 2021 منتصف الليل، و ذلك في حالة استحالة إيجاد اتفاق لتمديد التجميد و التواصل مع دول الاتحاد الأوروبي لتحديد آجال تقديم المستندات و الأحكام القضائية الباتة بغاية استرجاع الأموال و الأصول المجمدة منذ سنة 2011 و التعامل الجدي مع الملفات القضائية لتلافي الأخطاء السابقة و تقديم خطة عمل اللجنة المكلفة بمتابعة ملف استرجاع الأموال المنهوبة و التي تم إحداثها تحت إشراف رئاسة الجمهورية.

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