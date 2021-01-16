بداية من يوم الاثنين: حجر صحي موجّه.. واقرار اجراءات جديدة

أفادت الناطقة الرسمية بإسم وزارة الصحة ومديرة المرصد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة نصاف بن علية اليوم السبت 16 جانفي 2021، أن الحجر الصحي الشامل الذي بدأ تنفيذه منذ يوم الخميس ويتواصل إلى يوم الأحد 17 جانفي الجاري سيتبعه إقرار حجر صحي موجه بداية من يوم الاثنين المقبل إلى غاية يوم 24 جانفي الجاري ،تبعا لقرار الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا.

وأضافت بن علية في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء، أن اللجنة العلمية ستتولى تقييم مدى تطبيق الحجر الصحي الشامل، مؤكدة أنه سيتم انطلاقا من هذا التقييم تقديم توصيات تهدف إلى اتخاذ الاجراءات اللازمة من أجل تفادي تسجيل الحالات الخطيرة وانهيار المنظومة الصحية.

وأوضحت أن الحجر الصحي الموجه الذي من المرتقب أن يدخل حيز التنفيذ يوم 18 جانفي الجاري يشمل بالخصوص منع التظاهرات والتجمعات والتنقل بين المدن وحظر الجولان وتنظيم العمل على فوجين مع تطبيق العمل عن بعد.

وذكرت أن اللجنة العلمية كانت قد تقدمت إلى الهيئة الوطنية لمجابهة كورونا بمقترح يدعو إلى فرض الحجر الصحي الشامل لمدة 3 أسابيع غير أن تطبيقه لمدة يتجاوز الأسبوعين يتطلب الاستعداد المسبق من باقي القطاعات لذا ارتأت الهيئة أن يقتصر تنفيذه على أربعة أيام على أن يليه حجر صحي موجه.

ولفتت نصاف بن علية الى أن تسجيل أعلى حصيلة للاصابات اليومية بتاريخ 14 جانفي الجاري ( 4170 حالة ) كان نتيجة للترفيع في عدد التحاليل التي بلغت أكثر من 15 ألف تحليل مبرزة في هذا الخصوص أن الترفيع في عدد التحاليل سيمكن من تحديد المستوى الحقيقي لانتشار المرض حسب تقديرها.

وأضافت في هذا الصدد، أن الفرق الطبية رفعت في أعمال التقصي وفي عدد التحاليل المخبرية المنجزة من 6 آلاف إلى 15 ألف تحليل من أجل التعرف على نطاق انتشار الفيروس التاجي في كافة الجهات.

وجدير بالتذكير أن وزارة الصحة أعلنت في بلاغ لها مساء أمس الجمعة عن تسجيل أعلى حصيلة للاصابات بفيروس كورونا قدرت بتاريخ 14 جانفي الجاري ب4170 إصابة جديدة بالفيروس لتتخطى بذلك حصيلة الاصابات بكورونا 175 ألف حالة وبلغ عدد الوفيات 5528 وفاة منذ ظهور الجائحة مطلع مارس 2020.