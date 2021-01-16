أريانة: حجز 600 كلغ من البطاطا أثناء توزيعها على المنتصبين عشوائيا بمحيط السوق البلدي

تمكنت فرق المراقبة الاقتصادية بأريانة بالتعاون مع المصالح الجهوية للشرطة البلدية، اليوم السبت، من حجز 600 كلغ من البطاطا أثناء توزيعها على المنتصبين عشوائيا بمحيط السوق البلدي بأريانة، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للتجارة باريانة، فتحي خضاورية، في تصريح لـ”وات”.

وأوضح خضاورية أن الفرق الرقابية تولت تتبع احدى العربات وهي بصدد توزيع البطاطا على التجار المتجولين حيث تم حجز كامل الحمولة وتوجيهها لسوق الجملة باريانة قصد اعادة ضخها بمسالك التوزيع القانونية”، وفق تأكيده.

وأضاف ان “العمليات الرقابية لمختلف نقاط البيع بالجملة والتفصيل بالجهة متواصلة لضمان شفافية الاسعار وانتظام عمليات التزود والتزويد بمختلف المواد الاستهلاكية والفلاحية خلال فترة الحجر الصحي”.