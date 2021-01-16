منوبة: تدخّل الأمن لتفريق مجموعة من الشبان عمدوا الى إغلاق الطريق بطبربة

عمد مجموعة من الشباب، بولاية منوبة، بعد ظهر اليوم السبت، الى غلق الطريق على مستوى محكمة الناحية بمدينة طبربة، وذلك وفق ما أفاد به (وات)، مصدر أمني بالجهة.

وأضاف، ذات المصدر، أن الشبان وأغلبهم مراهقين، قاموا بوضع الحواجز وإشعال العجلات المطاطية وسط الطريق، مما اضطر الوحدات الأمنية بطبربة الى التدخل، حيث قاموا بتفريق المحتجين دون وقوع مواجهات.

وقد عاد الهدوء الى وسط المدينة وسط حضور أمني وجهود لفرض الالتزام بالحجر الصحي وحظر الجولان.