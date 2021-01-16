الكاف: حالة وفاة و83 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بالكاف، اليوم السبت، حالة وفاة جديدة، و83 إصابة مؤكدة بفيروس “كورونا” المستجد، وذلك بعد صدور نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 194 عينة بتاريخ 13 و14 جانفي الجاري.

وارتفع بذلك، عدد الوفيات إلى 135 حالة وفاة، وعدد الاصابات المؤكدة بالفيروس، إلى 4313 إصابة منذ بدء انتشار الجائحة، منها 3989 حالة تعافي، وفق ما جاء في آخر تحيين حول الوضع الوبائي بالجهة نشرته الإدارة الجهوية للحصة.

وأفاد رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية، عبد الباقي الجمني، في تصريح لـ(وات)، أنه لايزال 36 شخصا يقيمون إلى حد اليوم السبت في المستشفيات، منهم 11 شخصا في الانعاش، فيما يخضع 324 شخصا آخرين لإجراءات الحجر الصحي.