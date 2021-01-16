سيدي بوزيد: تسجيل حالتي وفاة و33 اصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 39 حالة شفاء

سجلت ولاية سيدي بوزيد اليوم السبت حالتي وفاة و33 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” مقابل 39 حالة شفاء، وفق ما أفاد المدير الجهوي للصحة محمد الزاهر الاحمدي، في تصريح ل(وات).

وارتفع العدد الجملي للإصابات منذ بداية انتشار فيروس “كورونا” بولاية سيدي بوزيد الى 3796 اصابة مؤكدة من بينها 129 حالة وفاة و2406 حالات شفاء.

وتتوزع الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار المرض في الجهة بمعتمدية سيدي بوزيد الغربية ب1570 اصابة، وسيدي بوزيد الشرقية ب480 حالة، والسبالة ب215 حالة، والرقاب ب394 حالة، وجلمة ب227 حالة، وسيدي علي بن عون ب111 حالة، وبئر الحفي ب184 حالة، والمكناسي ب167 حالة، واولاد حفوز ب125 حالة، وسوق الجديد ب114 حالة، والمزونة ب138 حالة، ومنزل بوزيان ب55 حالة والسعيدة ب16 حالة.