عاجل: تسجيل 88 وفاة بالكورونا خلال يوم واحد في حصيلة هي الاعلى منذ انتشار الوباء و 2166 اصابة..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم السبت، أنه تم بتاريخ 15 جانفي الجاري، تسجيل 2166 حالة اصابة بالفيروس وذلك اثر اجراء 6897 تحليلا مخبريا.

ووفق البلاغ بلغ عدد الوفيات المسجلة خلال الاربع و العشرين ساعة الماضية 88 وفاة وهي اعلى حصيلة وفيات في يوم واحد منذ مارس الماضي ليصبح العدد الاجمالي للوفيات المبلغ عنها 5616 وفاة منذ انتشار الجائحة.

من جهة اخرى بلغ عدد المتعافين من الفيروس 127 ألفا و 854 شخصا بعد تعافي 2219 مصابا.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه تم التكفل 8059 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام في حين يقدر عدد المرضى المقيمين الى يوم امس بالمستشفيات والمصحات 1921 شخصا ، مشيرة إلى أن 379 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 128 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.

وكانت الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا قد أعلنت الحجر الصحي الشامل من 14 إلى 17 جانفي الجاري وتعليق كافة الدروس إلى غاية يوم 24 جانفي الحالي.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الفارط، في حين أعلن عن أول حالة وفاة لمصاب بهذا الفيروس، يوم 19 مارس الماضي.