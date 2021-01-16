منوبة: ارتفاع عدد الموقوفين في طبربة الى 16 مراهقا واتساع رقعة اعمال الشغب الى وادي الليل ودوار هيشر



مع حلول الظلام ، اتسعت رقعة أعمال الشغب بولاية منوبة مساء اليوم السبت الى عدد من الاحياء الشعبية بمعتمديتي دوار هيشر ووادي الليل، وذلك بعد اندلاعها بعد ظهر اليوم بمعتمدية طبربة.

ففي شباو من معتمدية وادي الليل ،عمدت مجموعات أغلبها من الاطفال أعمارهم دون السبعة عشر عاما، إلى رشق وحدات الحرس الوطني بالحجارة مما تطلب تعزيزات أمنية وتواجد مكثف لحماية الممتلكات حيث لا تزال عمليات الكر والفر متواصلة .

وفي معتمدية دوار هيشر وعلى مستوى الطريق الوطنية عدد 7 ودوار هيشر وشارع الشهداء انتشرت تجمعات شبابية محاولة وضع حواجز بالحجارة وإشعال العجلات المطاطية لكن وحدات الحرس الوطني تصدت لمحاولاتهم وقامت بتفريقهم .

وتواصلت هناك المواجهات التي استعمل فيها المحتجون الحجارة لرشق دوريات الحرس الوطني التي تصدى لها الأعوان خلف مغازتين بشارع الشهداء، وبذلوا جهودا لفرض الالتزام بالحجر الصحي وحظر الجولان.

هذا وارتفع عدد الموقوفين بمعتمدية طبربة الى 16 موقوفا احتفظ بهم من قبل وحدات الامن الوطني بطبربة ، فيما لا تزال عمليات الكر والفر متواصلة من قبل مجموعات المراهقين الذي لم يمنعهم انخفاض درجات الحرارة وتساقط الامطار، ولا ترتيبات الحجر الصحي وحظر الجولان من التواجد في الاحياء والانهج والقيام باعمال شغب اثارت مخاوف اصحاب المحلات التجارية والمواطنين وفق ما عاينته صحفية مكتب “وات” بمنوبة.