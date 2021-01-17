قابس: 8 حالات وفاة و35 اصابة جديدة بكورونا

افاد منسق خلية اليقظة الصحية بالإدارة الجهوية للصحة بقابس، حسين جبران، أنه تم، خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 08 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في الولاية إلى 196 حالة.

وبين جبران، في تصريح ل(وات) أن الإدارة الجهوية للصحة تلقت نتيجة 88 تحليلا أجريت على عينات مشتبه في إصابة أصحابها بفيروس كورونا، وأن 35 من هذه التحاليل قد كانت نتيجتها ايجابية، مشيرا إلى أن هذه الإصابات تتوزع الى 09 إصابات بقابس المدينة و07 بالمطوية و06 بقابس الجنوبية و04 بقابس الغربية و03 بوذرف وإصابتين بكل من غنوش ومارث والحامة.

وبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس، والذين تجاوزوا مرحلة العدوى، وغير الحاملين للأعراض السريرية بلغ إلى حد اليوم في ولاية قابس 5679 شخصا من بين 6906 شخصا ثبتت إصابتهم، مضيفا أن العدد الجملي لحالات العدوى النشطة يبلغ بالجهة 1219 حالة من بينها 385 حالة بقابس الجنوبية و306 بقابس المدينة و225 بمارث .