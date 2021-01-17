استياء رابطة الناخبات التونسيات من عدم اقتراح أية شخصية نسائية لتولي حقيبة وزارية

عبرت نائبة رئيسة رابطة الناخبات التونسيات تركية بن خذر، عن استياء الرابطة من عدم اقتراح أية شخصية نسائية لتولي حقيبة وزارية ضمن قائمة التحوير الحكومي الذى أعلن عنه أمس السبت رئيس الحكومة هشام المشيشي.

ووصفت بن خذر في تصريح ل(وات) اليوم الأحد، عدم اقتراح أية شخصية تمثل المرأة التونسية ضمن قائمة التحوير الجديد بأنه ” تمييز ضد النساء وعقلية ذكورية “، منتقدة غياب التضامن النسوي الداعم لحضور المرأة في هذا التحوير الوزاري.

وأفادت بأن الرابطة ستطلق حملة مناصرة من أجل الدعوة الى تشريك المرأة في اتخاذ القرار، مؤكدة أن دعم حضور المرأة من شأنه أن يدعم تحقيق العدالة بين المواطنين والمواطنات.

جدير بالتذكير، أن التحوير الحكومي شمل 11 حقيبة وزارية من بينها وزرات العدل والداخلية و أملاك الدولة والشؤون العقارية والصحة.