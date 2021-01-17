زغوان : تسجيل 98 مخالفة من أجل خرق إجراءات الحجر الشامل والبروتوكول الصحي

تمكّنت المصالح الأمنية بولاية زغوان في اليومين الأخيرين في إطار متابعة تطبيق إجراءات الحجر الشامل من رفع 98 مخالفة منها 86 من أجل عدم ارتداء الكمامة وعدم الالتزام بالتباعد الجسدي و12 مخالفة بسبب خرق حظر الجولان وفق مصدر أمني بإقليم الحرس الوطني بزغوان في تصريح لـمراسل (وات) اليوم الأحد.

وأضاف المصدرفي ذات السياق أن مجموعة من الشباب في الناظورلا تتجاوز أعمارهم 16 سنة قاموا ليلة البارحة بغلق الطريق الوطنية رقم 3 في الجزء الرابط بين مفترق الناظور ومنطقة بئر الشاوش ، وإحداث بعض الشغب وهو ما استوجب تدخل وحدات الحرس الوطني لاخلاء الطريق وتسهيل حركة المرور بها، مشيرا إلى أنه تم بالتنسيق مع النيابة العمومية بزغوان ، التنبيه على المشاغبين بعدم تكرار مثل هذه التصرفات قبل إخلاء سبيلهم .