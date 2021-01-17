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حجم الأموال والأصول المجمدة لعائلة بن علي والمقربين منه في سويسرا يصل الى 320 مليون دولار

2021/01/17 أهم الأخبار, المصدر مع وات, مجتمع

كشف ائتلاف من المنظمات، أن حجم الأموال المهددة بإجراءات رفع التجميد بسويسرا لعائلة رئيس الجمهورية الأسبق زين العابدين بن علي ، يصل الى 320 مليون دينار، وذلك في بيان مشترك نشره المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

ودعت 10 منظمات وجمعيات تولت التوقيع على البيان، رئيس الجمهورية الى الاذن بتوجيه طلب تمديد فترة تجميد الأصول في إطار المساعدة القضائية المتبادلة مع السلطات السويسرية، مؤكدة أن انتهاء مصادرة هذه الأموال والأصول في سويسرا ينتهي بعد يومين، (يوم الثلاثاء 19 جانفي الجاري).

واستنكرت عدم معالجة الحكومات المتعاقبة لملف استرجاع الأملاك المجمدة بالخارج، واصفة التعاطي مع هذه الاشكالية بالإهمال وتضارب المصالح وتجاهل مطالب المواطنين بخصوص هذا الملف الذي كان ينبغي اعتباره أساسيا .

واعتبرت، أن الفشل في استرداد الأموال المنهوبة يمثل وصمة عار لا تمحى من كرامة التونسيين، مشيرة الى أن أن اتمام مسار استرجاع الحقوق المالية للدولة وللمواطنين بمثابة الواجب الأخلاقي على الدولة.

ووقعت على البيان منظمات وجمعيات ” محامون بلا حدود” و”المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية” و “البوصلة” و”جمعيات جسر جنيفو التونسيين والتونسيات بجنيف” و” الشبكة التونسية للعدالة الانتقالية” و “التحالف التونسي للعدالة ورد الاعتبار” و”الكرامة ” و “لا سلام دون عدالة” و”ذكرى ووفاء لشهيد الحرية نبيل بركاتي”.

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