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منوبة : تجدد اعمال الشغب بطبربة وسط تعزيزات امنية وانقطاع الانارة العمومية

2021/01/17 أخبار, المصدر مع وات, مجتمع

تجددت مساء اليوم الاحد اعمال شغب بطبربة ،اثر قيام عدد من شباب احياء النسيم المعروفة بالعرقوب والاحياء المجاورة باشعال العجلات المطاطية وإغلاق طريق طبربة مجاز الباب ماطر،على مستوى محكمة الناحية، وفق ما افاد به مصدر امني مكتب وات بمنوبة.
وتاتي هذه الاعمال وسط انقطاع تام للانارة العمومية بطرقات المدينة وتعزيزات كبيرة من قبل وحدات الامن الوطني بطبربة وشرطة النجدة باريانة ووحدات التدخل الى جانب وحدات الحرس الوطني بمنطقة الحرس الوطني بطبربة ووحدات إقليم الحرس الوطني باريانة.
وقد انتشرت الدوريات الامنية في مختلف المرافق الحيوية ووسط المدينة لتأمينها والتصدي لكل محاولات بث الفوضى والاخلال بالامن العام، ملتجئة بين الحين والاخر لاستعمال الغاز المسيل للدموع لصد المحتجين واغلبهم مراهقين وقصّر ومنع تقدمهم الى وسط المدينة.

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