تطور الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

*ولاية منوبة

سجّلت ولاية منوبة أمس السبت، أربع وفيات جراء فيروس كورونا المستجد بمعتمديات منوبة ووادي الليل والمرناقية، و28 إصابة جديدة بهذا الفيروس، و199 حالة شفاء جديدة.

وارتفع بذلك العدد الجملي لحالات الشفاء الى 3688 حالة في حين انخفض عدد الحالات النشطة الى 417 حالة، منها 414 حالة تخضع حاليا لإجراء العزل الصحي الذاتي وثلاث حالات قيد الإيواء بالمستشفيات.

يذكر أن ولاية منوبة سجلت منذ بداية الجائحة الى اليوم 4338 إصابة بفيروس كورونا، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 233 حالة وفاة وحالات الشفاء إلى 3688 .

*ولاية مدنين

سجّلت ولاية مدنين خلال الاربع وعشرين ساعة الماضية 7 حالات وفاة بسبب فيروس كورونا، كما سجلت رقما قياسيا في عدد الاصابات الجديدة بلغ 201 اصابة 3 منها وافدة من ليبيا و198 اصابة محلية ليرتفع بذلك عدد الوفيات جراء هذا الفيروس الى 203 ، وعدد الاصابات الجملية الى 5248 منذ ظهور الوباء، وفق ما أكده مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة بمدنين زيد العنز.

وسجلت الجهة 86 حالة شفاء جديدة ليتطور عددها منذ ظهور الوباء الى 3938 حالة.

*ولاية المهدية

بلغ عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد بجهة المهدية، اليوم الأحد، 179 إصابة وفق ما أظهرته نتائج التحاليل المخبرية التي أجريت على 493 عينة.

وسجّلت أيضا وفاة مواطنة مصابة بالفيروس التاجي أصيلة معتمدية قصور الساف.

وأظهرت نفس النتائج تعافي 144 مصابا ليرتفع إجمالي حالات الشفاء، منذ بداية الجائحة، إلى 3781 حالة من أصل 5630 إصابة سجلتها الجهة من بينها 128 حالة وفاة و1721 حالة نشطة (حاملة للفيروس).

يشار إلى أن الجهة رصدت، في الفترة الممتدة بين الاثنين 10 جانفي إلى الأحد 17 من نفس الشهر، 945 إصابة جديدة (معدل يومي 135 إصابة) و17 حالة وفاة.

*ولاية المنستير

سجّلت الجهة 6 وفيات جديدة بفيروس كورونا المستجد و86 إصابة جديدة ليرتفع المجموع، منذ مارس 2020 وحتى 16 جانفي 2021، إلى 236 وفاة و11 ألف إصابة، حسب آخر حصيلة محيّنة، امس السبت على الساعة الثامنة مساء.

وشهدت الجهة تعافي 7319 حالة منها 122 حالة شفاء جديدة واستكمال 43 ألفا و328 شخصا مدّة الحجر الصحي أو المتابعة الصحية من بينهم 97 شخصا انهوا مدة الحجر الصحي امس السبت.

في المقابل مازالت 3445 حالة حاملة لفيروس كورونا المستجد من بينها 61 حالة مقيمة بالمستشفي الجامعي فطومة بورقيبة بالمنستير.

*ولاية قابس

تمّ خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية، تسجيل 08 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد حالات الوفاة بهذا الفيروس في الولاية إلى 196 حالة.

وتلقّت الإدارة الجهوية للصحة نتائج 88 تحليلا جاءت 35 منها إيجابية.

وبلغ العدد الجملي للأشخاص المصابين بالفيروس، والذين تجاوزوا مرحلة العدوى، إلى حد اليوم في ولاية قابس 5679 شخصا من بين 6906 أشخاص في حين يبلغ العدد الجملي لحالات العدوى النشطة بالجهة 1219 حالة من بينها 385 حالة بقابس الجنوبية و306 بقابس المدينة و225 بمارث .

*ولاية توزر

سجّلت مساء أمس السبت، حالة وفاة جديدة لمصاب بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات، حتّى الآن، الى 75 حالة.

وتلقّت المصالح الصحية في الجهة، مساء أمس، نتائج 178 تحليل لعينات رفعت يومي 14 و15 جانفي 2021 لتكشف عن تسجيل 75 إصابة جديدة ويرتفع بذلك مجموع الإصابات منذ بداية انتشار الوباء الى 3779 إصابة منها 478 حالة نشطة في الفترة الحالية و3292 حالة تعاف من الفيروس.