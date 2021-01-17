كرة اليد / مونديال-2021: ألمانيا تتأهل بعد إلغاء مباراتها أمام الرأس الأخضر بسبب كورونا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة اليد, اليوم الأحد, عن إلغاء مباراة ألمانيا أمام الرأس الأخضر, والتي كانت مقررة بينهما في نفس اليوم ضمن منافسات البطولة العالمية 2021 الجارية بالعاصمة المصرية القاهرة,

مع اعتبار ألمانيا فائزة (10-0).

وأصدر الاتحاد الدولي لكرة اليد بيانا رسميا أكد من خلاله فوز ألمانيا عقب

تفشي فيروس كورونا في صفوف منتخب الراس الاخضر.

وجاء في البيان “أنه بعد إصابات لاعبي منتخب الرأس الأخضر بفيروس كورونا,

قررت إدارة المنافسة إلغاء المباراة, لضرورة وجود 10 لاعبين على الأقل بينهم

حارس مرمى لإقامة اللقاء”.

و أوضح البيان أنه لا يتوفر لمنتخب الرأس الأخضر سوى 9 لاعبين لخوض المباراة,

و بناء عليه فسيتم اعتبار المنتخب الألماني فائزا بنتيجة (10-0) مع حصوله على

نقطتين.

كما أشار بيان الاتحاد الدولي إلى أن مباراة الأوروغواي والرأس الأخضر في

الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الأولى لا تزال في موعدها يوم الثلاثاء,

إذا استطاعت تشكيلة الرأس الأخضر الاستجابة لمتطلبات اللائحة, مضيفا أن لوائح

البطولة تنص على أن عدم خوض المنتخب لثلاث مباريات في المونديال سيؤدي

لاستبعاده من المنافسة.

وحضر الرأس الأخضر إلى مصر ب11 لاعبا فقط بسبب الإصابات بفيروس كورونا, حيث خسر يوم الجمعة أولى مبارياته في المونديال أمام المجر 27-34.

و استبعد لاعبين عن التشكيلة قبل مباراة ألمانيا اليوم الأحد بعدما أظهرت

الفحوص إصابتهما بفيروس “كوفيد-19”, ما قلص قائمته إلى تسعة لاعبين فقط, في

حين أن الحد الأدنى لقائمة المنتخبات لخوض المباريات في البطولة العالمية هي

10 لاعبين.

ويخوض منتخب الرأس الأخضر مشاركته الأولى في المونديال, الأمر الذي دفعه

للاحتفال والرقص بعد مباراة المجر رغم الخسارة.

وباتت ألمانيا متصدرة للمجموعة الأولى بأربع نقاط وضمنت بلوغها الدور المقبل,

الذي يتأهل إليه أصحاب المراكز الثلاثة الأولى عن كل مجموعة من المجموعات

الثماني, بعدما تم رفع عدد المنتخبات المشاركة إلى 32 بلدا للمرة الأولى عوضا

عن 24.