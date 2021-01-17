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القصرين :عمليات كر وفر بين مجموعة من الشباب و قوات الأمن بحي الزهور وحي السرور

2021/01/17 أخبار, المصدر مع وات, حوادث و قضايا

أقدم عشية اليوم الأحد، عدد من شباب حي الزهور في مدينة القصرين على غلق الطريق الرئيسية للحي وحرق الإطارات المطاطية وتعطيل حركة المرور مما استوجب تدخل الأمن لفض هذه الأعمال
وقد قوبل هذا التدخل برشق الوحدات الأمنية بالحجارة مما إضطرها الى إستعمال الغاز المسيل للدموع لتفريقهم وقد اندلعت اثر ذلك عمليات كر و فر بين الشباب والوحدات الأمنية وفق مصدر أمني بالجهة .
وذكر ذات المصدر في تصريح لمراسلة (وات) أن حي السرور في معتمدية سبيطلة يشهد هو الاخر حاليا عمليات كرّ وفر بين الوحدات الأمنية ومجموعة من الشباب الذين عمدوا الى حرق الإطارات المطاطية ورشق مركز الأمن بالحجارة مؤكدا بأنه لم يتم الى حد الان الإعتداء على الممتلكات الخاصة و لا العامة بالحيين المذكورين وأن اسباب اندلاع هذه “الاحتجاجات” غير معلومة .

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