عاجل: 76 وفاة و2859 إصابة جديدة بالكورونا في تونس..

أعلنت وزارة الصحة، في بلاغ لها مساء اليوم الأحد، أنها رصدت بتاريخ 16 جانفي الجاري 76 وفاة بسبب فيروس كورونا، ليرتفع العدد الجملي للوفيات المبلغ عنها إلى 5692 وفاة منذ انتشار الجائحة.

كما سجلت يوم 16 جانفي 2859 إصابة جديدة بفيروس كورونا، وذلك اثر اجراء 9672 تحليلا مخبريا، مقابل تعافي 1138 مصابا، ليرتفع عدد المتعافين من الفيروس الى 128 ألفا و992 شخصا.

وأضافت وزارة الصحة في بلاغها، أنه تم التكفل ب 8119 مصابا بفيروس كورونا المستجد، بالمستشفيات في القطاعين الخاص والعام في حين بلغ عدد المرضى المقيمين الى يوم امس بالمستشفيات والمصحات 1919 شخصا، مشيرة إلى أن 383 مصابا يقيمون حاليا بأقسام العناية المركزة بالقطاعين، في حين يخضع 131 مصابا إلى التنفس الاصطناعي في القطاعين العام والخاص كذلك.