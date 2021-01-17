إعادة فتح المساجد غدا الإثنين: وزارة الشؤون الدينية تدعو رواد المساجد إلى الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي

دعت وزارة الشؤون الدينية، في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، روّاد المساجد، إلى الحرص على تطبيق البروتوكول الصحي بكل جزئياته وبمسؤولية ذاتية، وذلك بمناسبة إعادة فتح الجوامع والمساجد بداية من يوم غد الإثنين.

كما حثت الوزارة المصلين، على الوضوء بالبيت وإحضار السجّاد الخاص مع ارتداء الكمامات الواقية، ووجوب احترام التباعد الجسدي بما لا يقل عن متر بين المصلين، داعية كبار السنّ وأصحاب الأمراض المُزمنة ومن ظهرت عليه أعراض مشابهة لأعراض فيروس كورونا إلى الامتناع تلقائيّا عن ارتياد الجامع حفظا لنفسه ولغيره،

وذكّرت بأن الجوامع والمساجد لن تفتح إلا قبل 15 دقيقة من رفع الآذان، مثمنة الدور الذي يقوم به الوعاظ والواعظات وكافّة الإطارات الإداريّة والمسجديّة، بما ساهم بدرجة كبيرة في نجاح تطبيق البروتوكول الصحي سابقا، إلى جانب دور بقية أجهزة الدولة وعديد مكوّنات المجتمع المدني.

تجدر الإشارة، إلى أن الهيئة الوطنية لمجابهة فيروس كورونا، أقرت يوم الثلاثاء الماضي الحجر الصحي الشامل من 14 إلى 17 جانفي الجاري، باستثناء عملية التزويد والقطاعات الحيوية، مع فرض حظر الجولان من الساعة الرابعة مساء إلى الساعة السادسة صباحا مع تعليق صلاة الجماعة وصلاة الجمعة.