منوبة: رفع مجموع 1099 مخالفة خلال فترة الحجر الصحي الشامل

بلغت حصيلة مراقبة عدم احترام الحجر الصحي الشامل وعدم التقيد بإجبارية ارتداء الكمامة بالفضاءات العامة والاخلال بتراتيب حظر الجولان، التي تم تنفيذها بولاية منوبة منذ تاريخ 13 جانفي الى حدود امس الاحد، 1099 مخالفة، وذلك وفق تقرير صادر عن الولاية.

وتعلقت المخالفات المسجلة، وفق ذات التقرير الذي تلقت (وات) نسخة منه، بـ472 مخالفة لعدم ارتداء الكمامة أغلبها بطبربة، و382 مخالفة من أجل خرق حظر الجولان، و114 مخالفة لمخالفة اجراء منع التنقل بين المدن.

وتمّ خلال الحملة التّي تجنّدت لها مختلف الاسلاك الامنية بالجهة، تحرير 182 مخالفة صحية وإصدار 71 تنبيها كتابيا، اضافة الى تحرير 38 محضرا.

وتأتي هذه الجهود الامنيّة، بالتوازي مع تدخلات حفظ الامن العام وحماية الممتلكات العامة والخاصة، على خلفيّة أعمال الشغب الليليّة التي شهدتها عدد من مناطق الجهة مؤخرا.