نقابة الصحفيين تندد بتصاعد وتيرة التحريض والتهديد ضد الصحفيين على خلفية تغطيتهم للاحتجاجات وأعمال الشغب الليلية

نددت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين، بتصاعد وتيرة التهديد ضد الصحفيين، معبرة عن “تضامنها التام مع الصحفيين الضحايا، ومثمنة تحلي صحفيي المؤسسات الإعلامية التونسية والأجنبية، بالمهنية والموضوعية واحترام أخلاقيات المهنة الصحفية، في نقل الأحداث الأخيرة الحاصلة بالبلاد”.

وحملت النقابة، في بيان صادر عنها اليوم الاثنين، وزارة الداخلية، “مسؤولية حماية مراسلي وسائل الإعلام، خلال تغطيتهم خاصة للاحتجاجات وأعمال الشغب الليلية”، داعية إياها إلى اتخاذ كافة الإجراءات الحمائية لفائدة الصحفيين “ضحايا التحريض والتهديد”.

وأكدت أنها تحتفظ بحقها في تتبع المعتدين على الصحفيين وتضع على ذمتهم طاقمها القانوني، للقيام بإجراءات التتبع القضائي، “ضد كل من انخرط في أعمال التحريض والتهديد التي طالتهم”.

كما ذكرت بالدور الأساسي الذي لعبه الصحفيون في تغطية الاحتجاجات، في مختلف مناطق الجمهورية، خلال فترة الحجر الصحي العام وفترة حظر الجولان، ليلا نهارا، “احتراما لحق المواطن في المعلومة الآنية والدقيقة”، مشددة على ضرورة “احترام طبيعة العمل الصحفي، من كافة الأطراف والابتعاد عن خطابات التحريض والدعوة الى العنف لما تمثله من خطر على سلامة الصحفيين في الميدان”.

وسجلت النقابة في بيانها أيضا أنه “في الوقت الذي يعمل فيه الصحفيون على تغطية الاحتجاجات التي تشهدها تونس منذ أيام، خلال فترة حظر الجولان ليلا، طالت العديد من العاملين منهم لفائدة مؤسسات إعلامية تونسية وأجنبية، حملات تحريض وتهديد، “إذ نشر القيادي بحركة النهضة، رفيق عبد السلام، يوم الأحد 17 جانفي 2021، تدوينة اتهم فيها قناة “الغد” بـ “تهييج الأوضاع” وبـ”الكذب والبهتان”، في تحريض واضح على مراسلي القناة في تونس، “ما يمثل خطرا كبيرا على سلامتهم في الميدان”.

كما سجلت النقابة انخراط صفحات على شبكات التواصل الإجتماعي، في التحريض على مراسل “الغد”، بلال المبروك، واتهامه بالعمالة وتداولت عدة صفحات صورة المبروك “بما يمثل تهديد خطيرا لسلامته في الميدان”، حسب نص البيان ذاته.

وفي هذا الصدد قالت نقابة الصحفيين إنها لاحظت بعد مراجعة المراسلات الميدانية لمراسلي القناة الإخبارية، نجلاء بوخريص وبلال المبروك، “التزامهما بالمهنية التامة في علاقة بتغطية الاحتجاجات، والتزامهما بالاعتماد على مصادر رسمية موثوقة وعلى الموضوعية في نقل الأحداث”. ولاحظت أن تدوينة القيادي بحركة النهضة، حفزت عديد نشطاء التواصل الاجتماعي على التحريض على الصحفيين الميدانيين لقناة “الغد”.

وقالت النقابة إن النائب عن ائتلاف الكرامة، محمد العفاس، عمل في تدوينة نشرها مساء أمس الأحد، على التحريض على مقدم أخبار الثامنة بالقناة الوطنية الأولى، الطيب بوزيد، متهما القناة ب “اللاوطنية”.

كما عملت إحدى الصفحات الموالية لـ”ائتلاف الكرامة” على التحريض على مراسل قناة “العربية” بتونس، وليد عبد الله. وقد اتهمت التدوينة هذا المراسل بـ”التشجيع على الكراهية والفتنة والتخريب” وتضمنت سبا وشتما له، وتحريضا على قنوات “الغد” و”العربية” و”سكاي نيوز”.

وبمراجعة مراسلات الصحفي وليد عبد الله، ذكرت النقابة في بيانها أنها “تأكدت من احترامه لأخلاقيات المهنة”. كما تلقى مراسل إذاعة “شمس أف أم”، منتصر ساسي، “تهديدا بالقتل من قبل أحد نشطاء التواصل الاجتماعي، إثر نشره تدوينة فيها تثمين لدور الأمن في مجابهة أعمال الشغب بولاية نابل”.