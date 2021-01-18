عاجل: شكاية لدى المحكمة الابتدائية بتونس ضد الفخفاخ والمكي ونصاف بن علية..

تم اليوم الاثنين 18 جانفي 2021 بالمحكمة الابتدائية بتونس إيداع شكاية جزائية نيابة عن الدكتور زكرياء بوقيرة ضدّ كل من الياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية السابق وعبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق و نصاف بن علية، رئيسة المرصـد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة وفق ما أعلن عنه الأستاذ المحامي، مالك بن عمر في تدوينة على صفحته الرسمية بالفيسبوك.

وقال المحامي ان هذه الشكاية تاتي باعتبارهم أصحاب قرار فتح الحدود و تصنيف البلدان الموبوءة بالقائمة الخضراء و التي لا يخضع القادمون منها الى اي اجراء مهما كان.

و باعتبارهم، مسؤولون – بقرارهم ذاك- عن موت آلاف التونسيين جراء فيروس كورونا.

وفي ما يلي نص التدوينة والشكاية:

“””تم اليوم بالمحكمة الابتدائية بتونس ايداع شكاية جزائية نيابة عن الدكتور زكرياء بوقيرة ضد كل من السيد الياس الفخفاخ رئيس الحكومة التونسية السابق والسيد عبد اللطيف المكي، وزير الصحة السابق و السيدة نصاف بن علية، رئيسة المرصـد الوطني للأمراض الجديدة والمستجدة و ذلك باعتبارهم أصحاب قرار فتح الحدود و تصنيف البلدان الموبوءة بالقائمة الخضراء و التي لا يخضع القادمون منها الى اي اجراء مهما كان. و باعتبارهم، مسؤولون – بقرارهم ذاك- عن موت الاف التونسيين جراء فيروس كورونا.

وهو ما تم اعتباره تقصيرا كارثيا في حق التونسيين لا في صحتهم فحسب بل و كذلك في قوتهم بسبب الاجراءات المتخذة للسيطرة على الوباء اثر الموجة الثانية.

الشكاية الجزائية تأسست قانونيا على مقتضيات الفصل 217 مجلة جزائية الذي ينص على :

” يعاقب بالسجن مدة عامين وبخطية قدرها سبعمائة وعشرون دينارا مرتكب القتل عن غير قصد الواقع أو المتسبب عن قصور أوعدم احتياط أو إهمال أو عدم تنبّه أو عدم مراعاة القوانين”

تونس الثورة هي تونس المحاسبة، لذلك يجب ان يحاسب كل مسؤول عن اي قرار يضر بالبلاد و العباد. و يجب على كل مواطن ان يؤمن بالتغيير و يعمل على تفعيل جميع الوسائل المتاحة من اجل تونس افضل.

حماكم الله جميعا من الوباء.”””