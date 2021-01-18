كميات الامطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الفارطة

سجلت بعض مناطق البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، نزول كميات متفاوتة من الامطار، كانت بحساب المليمتر كما يلي:

ولاية تونس :

تونس قرطاج 2

ولاية بن عروس :

بومهل 3 فوشانة 7 مقرين 3 مرناق 2 رادس 6 الخليدية 2 بن عروس 3 حمام الانف 3 المحمدية 2 بئر الباي 1

ولاية منوبة :

برج العامري 1

ولاية نابل :

قليبية 1 الميدة 2 دار شعبان 1 نابل 1 سليمان 1 بوشريك 2

ولاية زغوان :

مقرن 1

ولاية باجة :

باجة المحطة 1 نفزة 2 تستور 2 باجة المدينة 1

ولاية جندوبة :

جندوبة 1 طبرقة 5 بلطة بوعوان 4

اهم الظواهر الجوية: هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم/س : 83 في القصرين 79 في بنزرت 72 في كل من تونس قرطاج وطبرقة و68 في قليبية و65 في جربة وتطاوين 61 في برج العامري ومقرن.