كميات الامطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الفارطة

سجلت بعض مناطق البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، نزول كميات متفاوتة من الامطار، كانت بحساب المليمتر كما يلي:
ولاية تونس :
تونس قرطاج 2
ولاية بن عروس :
بومهل 3 فوشانة 7 مقرين 3 مرناق 2 رادس 6 الخليدية 2 بن عروس 3 حمام الانف 3 المحمدية 2 بئر الباي 1
ولاية منوبة :
برج العامري 1
ولاية نابل :
قليبية 1 الميدة 2 دار شعبان 1 نابل 1 سليمان 1 بوشريك 2
ولاية زغوان :
مقرن 1
ولاية باجة :
باجة المحطة 1 نفزة 2 تستور 2 باجة المدينة 1
ولاية جندوبة :
جندوبة 1 طبرقة 5 بلطة بوعوان 4
اهم الظواهر الجوية: هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم/س : 83 في القصرين 79 في بنزرت 72 في كل من تونس قرطاج وطبرقة و68 في قليبية و65 في جربة وتطاوين 61 في برج العامري ومقرن.