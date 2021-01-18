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كميات الامطار المسجلة خلال الـ24 ساعة الفارطة

2021/01/18 أخبار, المصدر مع وات, متفرقات

سجلت بعض مناطق البلاد، خلال الـ24 ساعة الماضية، نزول كميات متفاوتة من الامطار، كانت بحساب المليمتر كما يلي:

ولاية تونس :
تونس قرطاج 2

ولاية بن عروس :
بومهل 3 فوشانة 7 مقرين 3 مرناق 2 رادس 6 الخليدية 2 بن عروس 3 حمام الانف 3 المحمدية 2 بئر الباي 1

ولاية منوبة :
برج العامري 1

ولاية نابل :
قليبية 1 الميدة 2 دار شعبان 1 نابل 1 سليمان 1 بوشريك 2

ولاية زغوان :
مقرن 1

ولاية باجة :
باجة المحطة 1 نفزة 2 تستور 2 باجة المدينة 1

ولاية جندوبة :
جندوبة 1 طبرقة 5 بلطة بوعوان 4

اهم الظواهر الجوية: هبوب رياح قوية بلغت سرعتها بحساب كلم/س : 83 في القصرين 79 في بنزرت 72 في كل من تونس قرطاج وطبرقة و68 في قليبية و65 في جربة وتطاوين 61 في برج العامري ومقرن.

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