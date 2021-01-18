تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

ولاية مدنين

تطوّر عدد حالات الوفاة الناجمة عن فيروس “كورونا” بولاية مدنين الى 205 حالات بتسجيل حالتي وفاة خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما كشفت نتائج 433 عينة بين تحاليل سريعة و”بي سي ار”، أجريت يوم أمس الأحد، عن 59 إصابة محلية جديدة بالفيروس، توزعت إلى 21 إصابة ببن قردان، تليها جرجيس بـ13 اصابة، ومدنين الشمالية بـ8 اصابات، والجنوبية بـ8 اصابات، و7 بحومة السوق واصابتين اثنين بميدون، واصابة واحدة بجربة اجيم، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات بالجهة منذ ظهور الوباء الى 5307 إصابات منها 84 حالة شفاء.

وسجّلت من بين الاصابات الجديدة 7إصابات لدى اعوان صحة، ما يرفع اصابات القطاع الصحي في يومين الى 20 اصابة ومنذ ظهور الوباء الى 175 اصابة، الى جانب اصابة 3 اطارات تربوية ارتفع معها عدد اصابات هذا القطاع الى 80 اصابة، فيما بلغ مصابو السلك الامني 79 مصابا بتسجيل 3 اصابات جديدة.

ولاية منوبة

سجلت ولاية منوبة 25 حالة اصابة جديدة بفيروس “كورونا” توزّعت بين الدوائر الصحية بمنوبة، ودوار هيشر، والجديدة، وادي الليل، والمرناقية، وبرج العامري، وطبربة، وبذلك يبلغ عدد الحالات النشيطة بالجهة 442 حالة منها 439 محل ايواء ذاتي، و03 حالات ايواء بالمؤسسات الاستشفائية.

ولاية سيدي بوزيد

سجّلت ولاية سيدي بوزيد، اليوم الاثنين، 36 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”، مقابل رصد 118 حالة شفاء، ليرتفع إجمالي الإصابات منذ بداية انتشار الوباء، إلى 3889 إصابة مؤكدة، منها 132 حالة وفاة، و2626 حالة تعافي،

ولاية صفاقس

سجّلت ولاية صفاقس، اليوم الاثنين، 8 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب 327 إصابة جديدة، في حين تم رصد 290 حالة تعافي، على إثر إجراء 996 تحليلا، وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة الى 17614 إصابة، منها401 حالة وفاة و13999 حالة تعافي.

ويقيم حاليا بأقسام العناية المركزة، 20 مصابا، في حين يرقد 127 شخصا بقسم “كوفيد-19 ” بالمستشفى الجامعي الهادي شاكر، و107 آخرين بالمصحات الخاصة.

ولاية بن عروس

سجلت ولاية بن عروس 132 إصابة جديدة بفيروس “كورونا” المستجد خلال اليومين الماضيين، إلى جانب 5 وفيات مقابل 111 حالة تعاف، لتبلغ الحصيلة الوبائية بالجهة منذ بداية الجائحة إلى حدود اليوم الاثنين، 7402 حالة إصابة منها إلى6589 حالة شفاء، و291 حالة وفاة.

ولاية تطاوين

سجلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين خلال اليومين الماضيين حالة وفاة جديدة بمعتمدية البئر الأحمر ناجمة عن الاصابة بفيروس “كورونا”، و49 إصابة جديدة توزعت الى 21 بتطاوين الشمالية، و18 في تطاوين الجنوبية، و4 في كل من البئر الاحمر و غمراسن، واصابتين في الصمار ما يرفع العدد الجملي للاصابات منذ بداية الجائحة الى1998، منها 117 حالة وفاة.

ويخضع حاليا 349 مصابا بالفيروس للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، كما يخضع 8 مصابين للعلاج والمراقبة الطبية في قسم كوفيد-19 بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب في قسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بغمراسن ومثله بقسم كوفيد-19 بالمستشفى المحلي برمادة، إضافة الى 8 اصابات في المستشفيات العمومية والمصحات خاصة خارج الولاية.

ولاية المهدية

كشفت نتائج التحاليل المخبرية لـ285 عينة، صدرت اليوم الاثنين، عن وفاة 3 أشخاص جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، إلى جانب رصد 141 إصابة جديدة بالفيروس من بينها 109 إصابات بالدائرة الصحية بالمهدية، فيما توزعت البقية إلى 16 بالشابة، و8 بالجم، و5 بقصور الساف، وإصابتين (02) بسيدي علوان، وإصابة واحدة بالدائرة الصحية ببومرداس.

وارتفع إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي على المستوى الجهوي، منذ بداية الجائحة، إلى 5771 من بينها 131 حالة وفاة و3809 حالة شفاء فيما لا تزال 1831 حالة حاملة نشطة (حاملة للفيروس).

وبلغ عدد المقيمين بالمستشفى الجامعي الطاهر صفر، الذي تقدر طاقة استيعابه بنحو 30 مصابا، 52 فردا من بينهم 14 بقسم الانعاش و26 بقسم الأكسجين بوحدة كوفيد، إلى جانب 12 حالة بالقسم الاستعجالي، فيما قاربت نسبة الإصابات المؤكدة من بين العينات التي يتم رفعها يوميا 50 بالمائة، وبلغ المعدل اليومي للإصابات، في الأيام الثمانية الأخيرة، 135 إصابة.

ولاية باجة

أثبتت تحاليل تقصي فيروس “كورونا” المنجزة آخر الاسبوع المنقضي بولاية باجة عن تسجيل 60 اصابة جديدة من جملة 186 تحليلا، توزّعت إلى 22 حالة بمدينة باجة، و18 حالة بتبرسق، و14 بمجاز الباب، و3 بتستور، و حالة واحدة لكل من قبلاط وعمدون، وبذلك يبلغ العدد الجملي للحالات الايجابية منذ بداية التقصي في ولاية باجة الى 3595 حالة منها 101 حالة وفاة، فيما تجاوزت نسبة الشفاء من الفيروس الـ83 بالمائة.