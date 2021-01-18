انيس البدري يعود للترجي التونسي بعقد لمدة عام ونصف

اعلن الترجي الرياضي التونسي انه أنهى كل إجراءات التعاقد مع مهاجمه وهدافه السابق انيس البدري ليعود الى .

صفوف النادي حيث امضى اللاعب عقدا مع ناديه السابق بموسم ونصف

وكان انيس البدري غادر الترجي الرياضي التونسي منذ عام الى الاتحاد السعودي.

من جهة اخرى افاد النادي ان حارسه الدولي فاروق بن مصطفى ولاعبه الجزائري عبد الرؤوف بن غيث سيستانفان التدرب مع المجموعة يوم الخميس القادم بعد التعافي من اصابة فيما ينتظر ان ينضم اللاعب السويسري التونسي نسيم بن خليفة إلى المجموعة في بداية الأسبوع المقبل.

ويواصل ماهر بالصغير التدرب على انفراد تحت مراقبة الإطار الطبي لمدة أسبوعين آخرين . وكان بالصغير أصيب بتمزق عضلي ثم بفيروس كورونا منذ حوالي شهر.