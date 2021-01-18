عاجل: 58 حالة وفاة و1795 إصابة جديدة بالكورونا..وهذه اخر المستجدات..

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كوفيدـ19، والمبلغ عنها يوم الأحد 17 جانفي 2021 إلى غاية الساعة 11 ليلا، بلغ 58 حالة وفاة، مما يرفع العدد الجملي للوفيات إلى 5750 حالة.

وأفاد نفس البلاغ بأنه تم في نفس التاريخ تسجيل 1795 إصابة جديدة بفيروس كورونا، من جملة 6311 تحليلا مخبريا، علما بأن العدد الجملي للإصابات منذ ظهور هذا الوباء في تونس بداية مارس الماضي، أضحى في حدود 181.885

في المقابل، أوضحت الوزارة أن 2027 حالة تماثلت، في ذات التاريخ، إلى الشفاء التام، ليبلغ عدد المتعافين تماما 131.019 شخصا.

ويتم حاليا، حسب بلاغ وزارة الصحة، التكفل ب1925 مصابا بفيروس كورونا المستجد بالمستشفيات والمصحات الخاصة، من بينهم 385 مصابا يقيمون بأقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص، فيما يخضع 130 مصابا منهم إلى التنفس الاصطناعي بهذه المؤسسات الاستشفائية العمومية والخاصة.

يذكر أنه تم تسجيل أول حالة إصابة في تونس بفيروس كوفيد ـ19 يوم 2 مارس الماضي.