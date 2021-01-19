سوسة : 6 حالات وفاة و188 إصابة جديدة و1085 حالة تعاف

سجّلت ولاية سوسة امس الاثنين، 6 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب 188 إصابة جديدة، في حين تم رصد 1085 حالة تعاف، على إثر إجراء 559 تحليلا وذلك فق التحيين الأخير الذي ورد بالنشرة اليومية للإدارة الجهوية للصحة

وارتفع، وفق ذات التحيين إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة، إلى 387 حالة وفاة، والإصابات المؤكدة الى 12368 إصابة، منها 9213 حالة تعاف.

ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 156 مصابا من بينهم 39 في قسم الإنعاش وذلك الى جانب 31 مريض من ولايات أخرى