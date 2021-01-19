نشرة منتصف النهار حول تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

*ولاية جندوبة

سجلّت الجهة أوّ أمس وفاة شخص مسنّ بعد اصابته بفيروس “الكورونا” المستجد ليرتفع العدد الجملي للوفيات منذ بداية الجائحة بسبب الفيروس الى 143 حالة وفق ما ورد في التقرير المحيّن الصادر صباح اليوم الثلاثاء عن خلية الازمة الصحية التابعة بالجهة.

وسجّل عدد الاصابات ارتفاعا بعشرين إصابة جديدة سجلت خلال ذات اليوم إثر حملة تقصي الفيروس بعدد من المعتمديات ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات بفيروس “الكورونا” المستجد في الولاية ومنذ بداية الجائحة إلى 2069 إصابة.

*ولاية زغوان

سجّلت ولاية زغوان اليوم الثلاثاء حالتي وفاة جديدتين في معتمدية الناظورجراء الإصابة بفيروس كورونا ارتفع على إثرهما عدد الوفيات إلى 98 حالة وفاة.

وسجلت اليوم أيضا 31 إصابة إضافية بالفيروس موزعة على عدد من المناطق ارتفع بموجبها إجمالي الإصابات إلى 2392 في حين بلغ المصابين الذين تماثلوا للشفاء وتخلصوا تماما من المرض منذ ظهور الوباء ، بلغ 1982 شخصا في حين لازال 318 يحملون الفيروس.

*ولاية باجة

بلغ عدد ضحايا فيروس كورونا المستجد إلى حدّ أمس الاثنين بباجة 102 حالة بعد تسجيل وفاة امراة عمرها 85 سنة بالمستشفي الجهوى في مجاز الباب.

وسجّلت أمس أيضا 46 اصابة جديدة بكورونا ليصل عدد الاصابات بباجة منذ بداية الجائحة الى 3645 حالة من جملة 11361 تحليلا تم اجراؤه.

من جهة أخرى سجّل تعافي 3043 شخصا من الفيروس أي بنسبة تتجاوز 83 بالمائة من جملة المصابين .

*ولاية مدنين

سجلت ولاية مدنين خلال ال24 ساعة الاخيرة، 4 وفيات جديدة بسبب فيروس “كورونا” المستجد و119 اصابة محلية جديدة الى جانب 111 حالة شفاء ليرتفع عدد الوفايات الناجمة عن الفيروس منذ ظهوره الى 209 حالات واجمالي الاصابات الى 5426 اصابة وجملة حالات الشفاء الى 4133 حالة، وفق ما افاد به مدير الصحة الوقائية بالادارة الجهوية للصحة زيد العنز (وات).

*ولاية توزر

ارتفع اجمالي الوفيات بسبب الإصابة بفيروس كورونا المستجد في ولاية توزر الى 76 حالة وفاة بعد تسجيل حالة وفاة جديدة أمس في مدينة توزر كما ارتفع مجموع المصابين بالفيروس منذ بداية انتشار الجائحة الى 3868 مصابا .

وتلقّت المصالح الصحية مساء أمس نتائج 82 تحليلا مخبريا كشفت عن تسجيل 36 إصابة جديدة فيما تطور مجموع المتعافين من الفيروس وفق آخر تحيين للإدارة الجهوية الى 3390شخصا.

*ولاية سوسة

سجّلت ولاية سوسة امس الاثنين، 6 حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس “كورونا” المستجد، الى جانب 188 إصابة جديدة، في حين تم رصد 1085 حالة تعاف، على إثر إجراء 559 تحليلا.

وارتفع إجمالي الوفيات المسجلة منذ بداية انتشار الوباء بالجهة، إلى 387 حالة وفاة، والإصابات المؤكدة الى 12368 إصابة، منها 9213 حالة تعاف.

ويقيم حاليا بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة بالجهة 156 مصابا من بينهم 39 في قسم الإنعاش وذلك الى جانب 31 مريضا من ولايات أخرى

*ولاية قابس

سجّلت الجهة خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية 03 حالات وفاة جديدة بفيروس كورونا ليبلغ العدد الجملي لحالات الوفاة بهذا الفيروس الى حد اليوم 202 حالة.

وتمّ إجراء 226 تحليلا على عينات أخذت من أشخاص مشتبه في اصابتهم بفيروس كورونا وأن 84 عينة جاءت نتائجها إيجابية .

وبلغ بذلك العدد الجملي للاصابات بفيروس كورونا في ولاية قابس 7020 اصابة في حين تعافى 5840 من بين المصابين بهذا الفيروس وتجاوزوا مرحلة نقل العدوى.

ولا تزال توجد في ولاية قابس 1177 حالة نشطة لفيروس كورونا وناقلة للعدوى.