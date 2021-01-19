الاعلان عن رزنامة اعادة التوجيه الجامعي

أعلنت الإدارة العامة للشؤون الطلابية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي امس الاثنين 18 جانفي 2021، عن رزنامة مناظرات إعادة التوجيه الجامعي في مختلف إجازات وشعب التعليم العالي (دورة مارس 2021) لفائدة الطلبة المحرزين على شهادة الباكالوريا أو شهادة معادلة لها خلال سنة 2019 أو سنة 2020.

وتختلف مواعيد انطلاق مناظرات اعادة التوجيه بكل جامعة حيث تنطلق أولى المناظرات يوم 22 مارس المقبل لتنتهي في 28 مارس 2021.

ويمكن للطلبة الترشح لمناظرة واحدة أو أكثر من المناظرات المفتوحة بجامعة واحدة أو بعدة جامعات أو بأحد المعاهد العليا للدراسات التكنولوجية حسب ما تسمح به رزنامة إجراء الاختبارات.

ويتعين على المترشحين لهذه المناظرات تعمير بطاقة الترشح وتوجيهها مرفقة بالوثائق المطلوبة في الآجال التي تحددها الجامعة المرغوب في الانتماء إلى إحدى المؤسسات الجامعية الراجعة إليها بالنظر أو الإدارة العامة للدرسات التكنولوجية.

وستتولى جامعة تونس المنار تنظيم المناظرة الموحدة لشعب الطب وطب الأسنان والصيدلة بالنسبة إلى هذه الدورة على أن يتم توجيه مطالب الترشح وجوبا إليها.

ويتم قبول الناجحين في مناظرات إعادة التوجيه بإحدى الشعب (دورة مارس 2021) حسب ترتيبهم التفاضلي وترتيب اختياراتهم. ويتمتع الناجحون في المناظرة بتسجيل أول بعنوان السنة الجامعية 2021-2022.

يشار الى أنه تم تحديد معلوم المشاركة في المناظرة بخمسين دينارا (50 د) بالنسبة إلى كل شعبة معنية أو إلى مجموعة الشعب التي تتطلب اختبارات موحدة على أن يسدد معلوم المشاركة بالحساب الجاري الخاص بكل جامعة أو الادارة العامة للدراسات التكنولوجية.