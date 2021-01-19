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“الاتحاد التونسي للفلاحة ” و”كوناكت” ينددان بأحداث الشغب الليلية

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“الاتحاد التونسي للفلاحة ” و”كوناكت” ينددان بأحداث الشغب الليلية

2021/01/19 أهم الأخبار, المصدر, مجتمع


ندد كل من الاتحاد التونسي للفلاحة والصيد البحري وكنفدرالية المؤسسات المواطنة التونسية “كوناكت “، الثلاثاء، بأعمال العنف والتخريب التي تقوم بها بعض المجموعات والتي لا تمت بصلة إلى المطالب الاجتماعية المشروعة.

وأكد الاتحاد ، في بلاغ اصدره الثلاثاء، رفضه لهذه التحركات الليلية واستنكاره للاعتداءات غير المبررة على الاملاك العمومية والخاصة في حين اعتبرت كوناكت، في بلاغ منفصل، “ان هذه الأعمال تساهم في بث الخوف وزعزعة الاستقرار وضرب الاقتصاد وتأزم الاوضاع الاجتماعية”.

وعبر الاتحاد التونسي للفلاحة عن مساندته لكل التحركات السلمية المنظمة والمؤطرة التي تعد مكسبا يضمنه القانون والدستور في حين دعت كوناكت إلى العمل على عودة الهدوء حتى يتسنى للسلطات التركيز في القضايا الهامة وإيجاد حلول لمختلف الازمات .

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