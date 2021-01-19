بسبب التحركات الليلية واعمال التخريب: النهضة تدعو المشيشي إلى مصارحة الشعب

عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة المُنعقد، أمس الاثنين، عن إدانته الشديدة لأعمال النهب والتخريب و الاعتداءات التّي طالت الأملاك الخاصة والعامّة التي عرفتها مناطق عديدة من البلاد، داعيا المحتجين وأصحاب القضايا العادلة الى “عدم إتاحة الفرصة للانحراف بمطالبهم والمتاجرة بقضاياهم وجعلها مطيّة لبعض الأطراف للامعان في تخريب البلاد والإساءة الى استقرارها وأمنها”.

كما عبّر عن استنكاره أيضا “لخطابات الكراهية والتحريض على التقاتل بين التونسيين الصادرة عن بعض الأطراف السياسيّة، والمواقع الاجتماعية، معتبرا إياها خطابات غير مسؤولة وخارجة عن السياقات الوطنيّة”.

وطالب رئيس الحكومة “بضرورة مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الاحتجاجات الليلية الاخيرة والقيام بالتحقيقات اللازمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتطبيق القانون”.

وفي سياق آخر، أكد المكتب التنفيذي للنهضة دعمه للتحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي بقصد مزيد الفاعلية والنجاعة على العمل الحكومي. وعبّر عن انشغاله الشديد بارتفاع عدد المصابين والمتوفّين جرّاء جائحة الكورونا، داعيا جميع المواطنين إلى احترام التراتيب الصحيّة و الاجراءات الوقائية، آملا في الحصول على التلاقيح الضروريّة في أقرب الأوقات.