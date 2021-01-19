نائب يطالب بايقاف أجور النواب وتعليق الحصانة.. وهذا هو السبب

من بينها تعيينات في مجالس إدارات بنوك بالمحاباة: الكشف عن شبهات فساد متعلّقة باطار سابق بوزارة الصناعة

“الاتحاد التونسي للفلاحة ” و”كوناكت” ينددان بأحداث الشغب الليلية

نشرة منتصف النهار حول تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

بسبب التحركات الليلية واعمال التخريب: النهضة تدعو المشيشي إلى مصارحة الشعب

2021/01/19 أهم الأخبار, المصدر, سياسة

عبّر المكتب التنفيذي لحركة النهضة المُنعقد، أمس الاثنين، عن إدانته الشديدة لأعمال النهب والتخريب و الاعتداءات التّي طالت الأملاك الخاصة والعامّة التي عرفتها مناطق عديدة من البلاد، داعيا المحتجين وأصحاب القضايا العادلة الى “عدم إتاحة الفرصة للانحراف بمطالبهم والمتاجرة بقضاياهم وجعلها مطيّة لبعض الأطراف للامعان في تخريب البلاد والإساءة الى استقرارها وأمنها”.
كما عبّر عن استنكاره أيضا “لخطابات الكراهية والتحريض على التقاتل بين التونسيين الصادرة عن بعض الأطراف السياسيّة، والمواقع الاجتماعية، معتبرا إياها خطابات غير مسؤولة وخارجة عن السياقات الوطنيّة”.
وطالب رئيس الحكومة “بضرورة مصارحة الشعب التونسي بحقيقة الاحتجاجات الليلية الاخيرة والقيام بالتحقيقات اللازمة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وتطبيق القانون”.
وفي سياق آخر، أكد المكتب التنفيذي للنهضة دعمه للتحوير الوزاري الذي أعلن عنه رئيس الحكومة هشام المشيشي بقصد مزيد الفاعلية والنجاعة على العمل الحكومي. وعبّر عن انشغاله الشديد بارتفاع عدد المصابين والمتوفّين جرّاء جائحة الكورونا، داعيا جميع المواطنين إلى احترام التراتيب الصحيّة و الاجراءات الوقائية، آملا في الحصول على التلاقيح الضروريّة في أقرب الأوقات.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn