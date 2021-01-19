نائب يطالب بايقاف أجور النواب وتعليق الحصانة.. وهذا هو السبب

من بينها تعيينات في مجالس إدارات بنوك بالمحاباة: الكشف عن شبهات فساد متعلّقة باطار سابق بوزارة الصناعة

“الاتحاد التونسي للفلاحة ” و”كوناكت” ينددان بأحداث الشغب الليلية

نشرة منتصف النهار حول تطوّر الوضع الوبائي لفيروس “كورونا” بمختلف ولايات الجمهورية

فرنسا تفرض اجراءات جديدة على التونسيّين المتوجهين اليها

2021/01/19 أهم الأخبار, المصدر, حوادث و قضايا

أعلنت السفارة الفرنسية بتونس عن انطلاق اعتماد اجراءات جديدة للذاهبين والمغادرين للتراب الفرنسي، مشددة أن التنقل غير منصوح به إلى أجل غير محدد.

وأوضحت السفارة أن فئة محدّدة من غير الفرنسيين مسموح لها بالدخول إلى التراب الفرنسي، مع تواصل منع السفرات السياحية.

وسيتعيّن على المسافرين الذين يصلون إلى فرنسا من وجهات خارج الاتحاد الأوروبي، تقديم اختبار كوفيد 19 نتيجته سلبية، أجري قبل أقل من 72 ساعة، كما سيتعيّن عليهم الخضوع إلى عزل ذاتي لمدة سبعة أيام في مكان يختارونه ويوفّرونه لأنفسهم، وسيتعيّن عليهم اجراء تحليل ثان بعد فترة الحجر.

كما تم فرض تصريح على الشرف بعدم امتلاك المسافر أيا من أعراض كورونا أو مخالطته لحالة مشتبهة.

اترك تعليقاً

Time limit is exhausted. Please reload CAPTCHA.

© 2021 IMG- المجموعة للأنترنات و التصرف - جميع الحقوق محفوظة
المقر الإجتماعي : شارع فكتوريا إقامة فلامنقو - A12 - البحيرة تونس 1053
Tél. : (+216) 71 962 775 . 71 962 617 . 98 352 531 . 21 18 18 18 . 26 31 33 15 Fax. : (+216) 71 962 429 Email : img@planet.tn