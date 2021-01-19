فرنسا تفرض اجراءات جديدة على التونسيّين المتوجهين اليها

أعلنت السفارة الفرنسية بتونس عن انطلاق اعتماد اجراءات جديدة للذاهبين والمغادرين للتراب الفرنسي، مشددة أن التنقل غير منصوح به إلى أجل غير محدد.

وأوضحت السفارة أن فئة محدّدة من غير الفرنسيين مسموح لها بالدخول إلى التراب الفرنسي، مع تواصل منع السفرات السياحية.

وسيتعيّن على المسافرين الذين يصلون إلى فرنسا من وجهات خارج الاتحاد الأوروبي، تقديم اختبار كوفيد 19 نتيجته سلبية، أجري قبل أقل من 72 ساعة، كما سيتعيّن عليهم الخضوع إلى عزل ذاتي لمدة سبعة أيام في مكان يختارونه ويوفّرونه لأنفسهم، وسيتعيّن عليهم اجراء تحليل ثان بعد فترة الحجر.

كما تم فرض تصريح على الشرف بعدم امتلاك المسافر أيا من أعراض كورونا أو مخالطته لحالة مشتبهة.