المنستير-أحداث: خسائر تفوق 100 ألف دينار بالمستودع البلدي بطبلبة وسرقة نحو 600 دراجة نارية من مستودعات المكنين وقصر هلال وجمال

عاشت ليلة الإثنين الماضي عدّة مدن بولاية المنستير على وقع أعمال شغب وعنف وسرقة ومحاولة اقتحام أو اقتحام لمؤسسات خاصة وعمومية، على غرار مدينتي المكنين وطبلبة، مما أسفر عن تسجيل عدّة إصابات في صفوف بعض أعوان الحراسة وخسائر مادية فاقت 100 ألف دينار.

وأفاد رئيس بلدية المكنين، المنجي الشريف، “وات” اليوم الثلاثاء، بأنّه سجلت محاولة لاقتحام القباضة المالية بالمكنين تصدى لها الأمن الوطني، وتعرض مستودع الحجز البلدي إلى الهجوم والسرقة من قبل مجموعة من المسلحين بالهراوات والسلاح الأبيض وهي تضم شرائح عمرية واجتماعية مختلفة، من الذين رشقوا أعوان الحراسة بالمستودع بالحجارة مما خلف جرح ستة أو سبعة أعزان، وسرقوا حوالي 120 دراجة نارية وبعض الأجهزة الأخرى كمحركات القوارب، وهشموا بعض السيارات المحجوزة.

وتعرضت أربع مساحات تجارية بالمكنين في نفس الوقت إلى أعمال نهب وسرقة على غرار “المغازة العامة” الواقعة قرب السوق البلدي ومغازتين ل”عزيزة” واحدة قرب المستشفى الجهوي امحمد بن صالح ومغازة “قريط”، وعاينت “وات” اليوم ثلاثة من هذه المساحات التجارية الكبرى مغلقة.

وأفاد “وات” رئيس بلدية طبلبة، رياض نويرة، من ناحيته، بأنّ المستودع البلدي تعرض إلى هجوم، حيث قام شبان بتهشيم أربع سيارات إدارية، وبلور ست شاحنات من أسطول النظافة، مستغربا الاقدام على تهشيم شاحنات تقدم في خدمات مباشرة للمواطن، علاوة على أنّ كلفة شرائها هي من الأداءات التي دفعها المواطن بطبلبة. وتفوق قيمة الخسائر المسجلة 100 ألف دينار، إضافة إلى سرقة 18 دراجة نارية محجوزة على ذمة الفرق العدلية الأمنية.

وأوضح نويرة أنه تم أمس عقد اجتماعات مع ممثلي المجتمع المدني بحضور مختلف الأسلاك الأمنية، وتقرر أن تتكفل مجموعة من المتطوعين بحراسة الأحياء من أية عمليات تخريب، مؤكدا أنّهم يعولون على الوعي المواطني. وقدر أنّ “عملية التخريب التي وقعت هي عملية مسيسة”، حسب رأيه.

وقال هناك من حاول خلال الليلة الفارطة إشعال عجلات في مدخل مدينة طبلبة وبالفاضلين، غير أنّ الشباب المتطوع تصدى لهم.

وشهدت مدينة قصر هلال خلال ذات الليلة أعمال شغب واقتحام مستودعها البلدي ونهبه بالكامل وسرقة قرابة 300 دراجة نارية، حسب رئيس بلدية قصر هلال، لزهر القابسي، علاوة على اقتحام المستودع البلدي بجمال وسرقة حوالي 150 دراجة نارية، حسب رئيس بلدية المكان، الحبيب الميلي.

وبلغ مجموع الأشخاص الذين أوقفتهم الوحدات الأمنية خلال أعمال الشغب منذ الأحد المنصرم وإلى غاية ليلة الأمس 109 أشخاص، وفق ما أفاد به “وات” اليوم، الكاتب العام للنقابة الجهوية لقوات الأمن الداخلي بالمنستير.