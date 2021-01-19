تطاوين: تسجيل حالة وفاة واحدة و24 إصابة جديدة بفيروس “كورونا”

سجّلت الادارة الجهوية للصحة بتطاوين، خلال الـ24 ساعة الماضية، حالة وفاة جديدة بفيروس “كورونا” بالبئر الاحمر، ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس منذ تفشيه في الجهة، إلى 118 وفاة.

وتتوزع حالات الوفاة، إلى 48 في تطاوين الشمالية، و27 في غمراسن، و25 في تطاوين الجنوبية، و6 في بني مهيرة، و5 في البئر الاحمر، و3 في الصمار، وحالتي وفاة (02) في كل من رمادة وذهيبة.

وسجّلت الادارة الجهوية للصحة، وفق تحيينها للوضع الوبائي لفيروس “كورونا”، اليوم الثلاثاء، 24 إصابة جديدة بالفيروس، 6 منها في كل من تطاوين الشمالية وغمراسن، و5 في تطاوين الجنوبية، و4 في البئر الاحمر، وإصابتين (02) في رمادة، وإصابة واحدة في الصمار، وبذلك يرتفع العدد الجملي للاصابات في الجهة منذ شهر مارس الماضي الى 2012 اصابة مؤكدة .

ويخضع حاليا، 374 مصابا للحجر الصحي الذاتي في منازلهم، كما يخضع 10 مصابين للعلاج والمراقبة الطبية في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى الجهوي بتطاوين، ومصاب في قسم “كوفيد-19” بالمستشفى المحلي بغمراسن، وآخر بالمستشفى المحلي برمادة، فضلا عن 8 مصابين بالمستشفيات العمومية والمصحات الخاصة خارج الولاية.