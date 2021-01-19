جلسة تأسيسية لمجموعة الصداقة البرلمانية تونس-اسبانيا والبرتغال

انعقدت اليوم الثلاثاء بقصر باردو، جلسة تأسيسية لمجموعة الصداقة البرلمانية التونسية الاسبانية (تونس- اسبانيا والبرتغال)، برئاسة النائبة شيراز الشابي (كتلة قلب تونس) رئيسة المجموعة وبحضور عدد من أعضائها.

وتناول الحاضرون، وفق بلاغ صادر عن البرلمان، الإجراءات الترتيبية لتكوين مجموعة الصداقة، وآلية العمل والإطار العام للنشاط، لا سيما فيما يتعلق بدفع الديبلوماسية البرلمانية وتبادل الخبرات، مؤكدين أهمية مجموعات الصداقة ودورها في دعم علاقات التعاون في إطار الديبلوماسية البرلمانية.

وأبرزوا في هذا السياق، ضرورة تحديد الأولويات وصياغة برنامج عمل تضبط خلاله الملفات الكبرى التي سيعمل الفريق النيابي على تناولها بالنظر ودفعها.

وتمّ الاتفاق على اجراء لقاء في مرحلة أولى مع سفيري البلدين بتونس لمزيد التعمّق في ملفات التعاون الثنائي، والتداول في المواضيع ذات الاهتمام المشترك.

وسيتم في مرحلة ثانية الانطلاق في عقد اجتماعات مع ممثلي وزارة الشؤون الخارجية المعنيين بملف التعاون التونسي الإسباني والبرتغالي، للتعرّف على سياسة تونس في علاقاتها مع الدولتين الصديقتين، الى جانب الاطلاع على الاتفاقيات المشتركة ومشاريع التوأمة لا سيما في المجالات الاقتصادية والثقافية والسياحية.