عاجل-في حصيلة يومية هي الاعلى منذ انتشار الوباء: تونس تسجل 94 حالة وفاة..وهذه التفاصيل..

أعلنت وزارة الصحة في بلاغ لها مساء اليوم الثلاثاء عن تسجيل 94 حالة وفاة جديدة بتاريخ الاثنين 18 جانفي الجاري ليرتفع العدد الجملي للوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد إلى 5844 حالة وفاة.

كما رصدت وزارة الصحة، بتاريخ أمس الاثنين 2598 إصابة جديدة بكوفيد 19 إثر إجراء 9211 تحليلا مخبريا ليرتفع العدد الجملي للإصابات بهذا الفيروس منذ بداية ظهوره إلى 184 ألفا و483 إصابة.

وبلغ عدد حالات الشفاء الجديدة يوم أمس 1964 حالة شفاء ليبلغ العدد الجملي للمتعافين 132 ألفا و983 متعاف من هذا المرض مذ بداية ظهور الفيروس.

وأضاف بلاغ وزارة الصحة انه تم يوم أمس التعهد بـ 108 مصابين جدد في المستشفيات العمومية والمصحات الخاصة ليرتفع بذلك العدد الجملي للمرضى المقيمين حاليا بالمستشفيات والمصحات الخاصة إلى 1985 مريضا، من اجمالي 8258 مريضا تم التكفل بهم بالمستشفيات منذ انتشار كوفيد 19.

وبلغ عدد المرضى المقيمين في أقسام العناية المركزة بالقطاعين العام والخاص بتاريخ يوم أمس 18 جانفي 381 مريضا بفيروس كورونا، في حين بلغ عدد المرضى تحت التنفس الاصطناعي 124 مريضا.