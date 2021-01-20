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انفجار ضخم يهزّ العاصمة الليبيّة طرابلس.. وهذه حصيلة القتلى

2021/01/20 أخبار عربية, أهم الأخبار, المصدر, ليبيا

توفي ليلة البارحة الثلاثاء 19 جانفي 2021 عسكريين تابعين لحكومة الوفاق جراء انفجار مخزن للذخيرة بالكلية البحرية في العاصمة الليبية طرابلس.

ووفقا لمصادر ليبية، فإن الانفجار الذي هز العاصمة طرابلس ناتج عن انفجار مخزن للذخيرة في الكلية البحرية، مما أدى إلى مقتل شخصين، وهما آمر الأكاديمية البحرية العميد أحمد أيوب، وآمر الكلية البحرية العميد سالم أبو صلاح.

وأضافت المصادر ذاتها لسكاي نيوز، أن الانفجار العنيف تسبب في حرائق ضخمة في معسكر مهجري مدينة تاورغاء الواقع قرب الأكاديمية.

ولم تعرف حتى الآن أسباب الانفجار الذي أدى لسقوط قتلى وجرحى، فيما تحركت وحدات الدفاع المدني بالمنطقة لإطفاء الحريق في المخيم والأكاديمية.

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