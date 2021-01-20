رئيس الجمهورية يتسلم أوراق اعتماد ثلاثة سفراء الجدد..

أعلنت رئاسة الجمهورية في بلاغ لها ان رئيس الجمهورية قيس سعيّد، تسلم خلال موكب انتظم اليوم الأربعاء بقصر قرطاج، أوراق اعتماد ثلاثة سفراء جدد لعدد من البلدان الشقيقة والصديقة بتونس، وهم :

– نونو دي مالو بالو، سفير جمهورية البرتغال.

– فولوديمير خوماناتس، سفير جمهورية أكرانيا.

– عبد العزيز بن علي الصقر، سفير المملكة العربية السعودية.

وجرى الموكب بحضور وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي.